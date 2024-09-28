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Лавров: Израиль провоцирует Иран

00:48 305

Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке, Иран в свою очередь ведет себя «крайне ответственно», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мне кажется, собственно, многие так и говорят, что Израиль хочет создать повод для того, чтобы США втянулись в эту войну непосредственно, пытаются всячески провоцировать Иран», — считает Лавров.

По его словам, иранские власти не идут на провокации и ведут себя ответственно.

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