Из Ирака бьют по израильскому Эйлату
00:57 267
«Исламское сопротивление Ирака» сообщило о нанесении удара с использованием беспилотников по южному израильскому городу Эйлат, расположенному на побережье Красного моря, говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале группировки.
Движение также заверило, что «операции по разрушению опорных пунктов противника продолжаются нарастающими темпами».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!