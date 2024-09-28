Из Ирака бьют по израильскому Эйлату

«Исламское сопротивление Ирака» сообщило о нанесении удара с использованием беспилотников по южному израильскому городу Эйлат, расположенному на побережье Красного моря, говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале группировки.

Движение также заверило, что «операции по разрушению опорных пунктов противника продолжаются нарастающими темпами».