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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Протестующие штурмовали посольство США в Ираке

01:24 522

Тысячи иракских протестующих окружили посольство США в Багдаде. Поводом стало убийство главы «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара по бейрутскому району Дахия.

На видео, опубликованных в социальных сетях, столкновения демонстрантов с силами безопасности.

Группа демонстрантов в какой-то момент попыталась прорваться на территорию посольства, вступая в драку с иракским спецназом. Собравшиеся требовали закрытия американского диппредставительства в стране.

Усилены меры безопасности вокруг посольства США, а также иракских баз, где размещаются международные коалиционные силы.

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