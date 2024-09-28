Протестующие штурмовали посольство США в Ираке
Тысячи иракских протестующих окружили посольство США в Багдаде. Поводом стало убийство главы «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара по бейрутскому району Дахия.
На видео, опубликованных в социальных сетях, столкновения демонстрантов с силами безопасности.
Группа демонстрантов в какой-то момент попыталась прорваться на территорию посольства, вступая в драку с иракским спецназом. Собравшиеся требовали закрытия американского диппредставительства в стране.
Усилены меры безопасности вокруг посольства США, а также иракских баз, где размещаются международные коалиционные силы.
|🇮🇶 VIDEO: Iraqi protesters attempt to cross the bridge, in order to storm the American embassy in Baghdad to protest the assassination of Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/9lrxM0KY93— Arya - آریا (@AryJeay) September 28, 2024