Враги хотят «стереть Грузию с карты»

«Враждебные» к Грузии внешние силы при помощи оппозиционных партий и СМИ хотят «стереть Грузию с карты», считает основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Враждебно настроенные к нашей стране силы руками местной агентуры хотят стереть Грузию с карты. Готовятся к тому, что не смог сделать ни один завоеватель на протяжении веков», - заявил Иванишвили, выступая на предвыборном митинге правящей партии в городе Телави.

По словам Иванишвили, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) и собранные вокруг нее политические, неправительственные и медиаорганизации «проводят интересы внешних сил и пытаются втянуть Грузию в ужасы войны».

Иванишвили также повторил, что в правящей партии необходимо получить по итогам выборов конституционное большинство, чтобы признать «Нацдвижение» неконституционной партией и привлечь к ответственности самым строгим образом.