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Американская база в Сирии под мощным обстрелом

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02:52 131

Военная база США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор (северо-восток страны) подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

По его данным, по базе были выпущены ракеты и беспилотники. Источник также сообщил о прямых попаданиях. Других подробностей не приводится.

В последний раз данная база подвергалась обстрелу 29 августа.

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