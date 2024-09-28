Американская база в Сирии под мощным обстрелом
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Военная база США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор (северо-восток страны) подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.
По его данным, по базе были выпущены ракеты и беспилотники. Источник также сообщил о прямых попаданиях. Других подробностей не приводится.
В последний раз данная база подвергалась обстрелу 29 августа.
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