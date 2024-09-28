Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?

Сколь неожиданной была сама встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке, столь сенсационной на первый взгляд стала фраза экс-президента США о своем предполагаемом визите в Украину. «Да, поеду», — ответил он на предложение Зеленского. Что это было — обычная для Трампа бравада, совершенно нереализуемая? Но если всерьез рассматривать этот гипотетический шаг, то увидишь, что он может принести Трампу весомые плоды.

И он, и Камала Харрис проводят бесчисленные ралли по всем неопределившимся штатам как севера, так и юга Америки. Харрис с каждым днем не только увеличивает свой отрыв от Трампа по опросам, но и наступает ему на пятки в тех областях, в которых сохраняется его преимущество - в вопросах экономики и иммиграции. Если Трамп будет в состоянии совершить марш-бросок в Украину, то это, конечно не развернет шахматную доску в его сторону, но наверняка добавит ему политических без особого ущерба для предвыборной агитации внутри страны. Избиратели увидели бы в нем решительного и активного лидера, которому не страшен возможный риск. Однако даже если этот фантастический вариант состоится, он не принесет никакого решения тяжелейшего военного конфликта между Украиной и Россией. Есть больший смысл не надеяться на прорыв в ходе этого визита, а попытаться проанализировать все сценарии, если Дональд Трамп все же добьется победы на выборах.

Прогнозов много, но на наш взгляд наиболее содержательным является тот, который сделало издание Economist Intelligence. Он рассматривает три базовых сценария. Первый – Трамп попытается усадить лидеров Украины и России за стол переговоров. Он назван swift close — «быстрым закрытием сделки», совсем на трамповском излюбленном языке бизнесмена. Той же позиции придерживается и кандидат в его «вице» Джей Ди Вэнс. Этот сценарий предполагает, что новые лидеры США попытаются, что называется, «нагнуть» Зеленского с тем, чтобы он согласился на переговоры даже с заведомо слабой позиции, а если он откажется, то Америка обрубит ему всякую военную помощь. Но этот базовый сценарий тут же упрется в нежелание обеих сторон выполнять его. Россия не согласится отвести войска к границам 2022 года, не говоря уже о границах 1991 года. Украина не согласится отдать земли, захваченные России в результате вторжения. Кроме того, для Кремля будет неприемлемым предоставление Киеву неких гарантий безопасности, которые по своему содержанию будут похожи на те гарантии защиты, которые есть у каждой страны — члена НАТО. Этот сценарий поставит Украину на грани фола. В случае, если США резко сократят ей военную помощь, западноевропейским странам будет исключительно трудно компенсировать эти потери. У старушки-Европы, несмотря на громогласные заявления ее лидеров типа «мы еще покажем России кулак», нет ни политической воли, чтобы противостоять своему агрессивному соседу, ни производственных мощностей, чтобы насытить ВСУ современным оружием. Однако если переговоры не состоятся в течение 2025 года, то позиции Украины впоследствии будут только ухудшаться. Авторы доклада дают этому сценарию 50 процентов вероятности осуществления.

Второй вариант — замороженный конфликт. Обе воюющие стороны испытывают значительное истощение ресурсов. Украина продолжает получать помощь, но ее все равно не хватает, так же, как и личного состава ВСУ. Военная экономика России начинает быстро перегреваться. По сути, это будет договоренность о прекращении огня, но не мирный договор. Обеим сторонам международное сообщество будет готово предоставить определенные стимулы: Украине — миллиарды долларов на восстановление своей разрушенной экономики, России — снятие ряда болезненных санкций. Этот вариант теоретически может быть более или менее приемлемым для обеих стороны, хотя, конечно, он не станет отличным решением. Его главный недостаток в том, что режим прекращения огня легко может быть нарушен и боевые действия начнутся вновь. Этому сценарию дают 40 процентов.

Третий вариант — Европа просыпается, приходит в чувство и начинает демонстрировать свои мускулы. У нее, оказывается, есть силы для быстрого наращивания производства техники и вооружения для Украины даже при сокращении поставок из Америки. В европейских странах выпускается большое число облигаций, на которые будет закупаться оружие в США. Киеву будут предоставлены десятки миллиардов долларов за счет получения процентов от замороженных российских активов. Авторы дают этому сценарию 10 процентов. Есть, конечно, и другие, еще менее вероятные сценарии. Например, мирный договор, устраивающий обе стороны, будет заключен в 2025 году. Владимир Путин каким-то образом разозлит Дональда Трампа до такой степени, что тот не только не остановит, а, наоборот, резко нарастит военную помощь Украине. Все эти размышления активизировались после встречи Трампа с Зеленским и в свете предполагаемой поездки лидера республиканцев в Киев.