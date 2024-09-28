Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась

Многомесячные переговоры между Багдадом и Вашингтоном, когда одна сторона настойчиво спрашивала «а вы точно хотите, чтобы мы ушли», а другая отвечала ей «точнее не бывает, мы теперь и сами справимся», наконец-то завершены. Правда, буквально завтра американцы Ирак не покинут. Согласно официальному заявлению Белого дома, завершение миссии будет разделено на два этапа. Согласно официальному заявлению Белого дома, завершение миссии будет разделено на два этапа. До сентября 2025 года уйдет основная часть контингента, а в 2026 году – та часть, которая обеспечивает с территории иракского Курдистана борьбу с ИГИЛ в Сирии.

Возможно, Багдаду и хотелось бы сократить этот срок, но американцы вполне справедливо считают, что спешка нужна только при ловле блох в казармах. А в данном случае спешить совершенно не стоит, поскольку с не меньшим нетерпением, чем американские военнослужащие, спешащие скорее вернуться на Родину, их ухода ожидает и иранские прокси из «Катаиб Хезболла», шиитской военизированной группировки, действующая на территории Ирака и Сирии. Их стремление остаться без американского пригляда вполне объяснимо. Во-первых, они сейчас активно заняты развертыванием на территории Ирака производства каптагона, стремясь сравняться в объемах с Дамаском. А то обидно для них получается – сирийский режим на этом бизнесе гребет деньги лопатой, а чем они хуже, Качество уже на уровне, да и себестоимость удалось снизить. А, во-вторых, без присутствия американцев, как они думают, им будет легче давить на премьера страны Мохаммед Шиа аль-Судани для того, чтобы он наконец-то подписал закон, согласно которому боевики «Катаиб Хезболла» на правах автономных подразделений зачисляются в иракские вооруженные силы, то есть – будут содержаться за счет иракского бюджета, подчиняясь при этом Багдаду в основном достаточно формально.

Выгод от этого положения боевики и их кураторы в Тегеране видят массу. В первую очередь – на вооружение не надо тратиться, все из государственных арсеналов Багдада выдадут. Опять же – форма красивая и денежное довольствие платят регулярно. Но главное, как и везде на Ближнем Востоке, армия - это не просто вооруженная сила. Это еще и бизнес-корпорация, членам которой, вплоть до рядовых, позволено несколько больше, чем обычным гражданам. И чем выше чин – тем больше почтения, которое вполне можно складывать в карманы форменного кителя. Сам Мохаммед аль-Судани, вполне естественно для политика, старается держаться перед угрозой давления со стороны иракских прокси максимально бодро. Дескать, не уступит шантажу с их стороны, и вообще, «Ирак 2024 года — это не то же самое, что Ирак 2014 года». Но будучи политиком умудренным, прекрасно знающим иракские реалии, в глубине души он прекрасно понимает, что ситуация достаточно непростая, а потому всячески старается уравновесить иранское влияние в своей стране долгосрочными договоренностями с Эрдоганом и суннитскими монархиями Залива.