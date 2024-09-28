Как в Азербайджане лечат паховую грыжу?

Паховая грыжа - один из самых распространенных видов грыжи. Паховая грыжа образуется в нижней паховой области живота. Во многих случаях возникает вследствие выпячивания тонкой кишки и большого сальника из брюшной полости в подкожное пространство.

Как сообщили haqqin . az в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию, 25 793 из этих операций проведено открытым, а 701 – лапароскопическим методом.

В Азербайджане в 2022-2024 годах (первые 4 месяца) в рамках обязательного медицинского страхования проведено 26 494 операции паховой грыжи.

Паховые грыжи делятся на два типа - косые и прямые паховые грыжи. 19 585 операций из числа операций, выполненных в рамках ОМС, проведено с целью восстановления косой паховой грыжи, 6909 - прямой паховой грыжи.

Паховая грыжа часто проявляется припухлостью в паховой области, ощущением тяжести в животе, дискомфортом при ходьбе, болями в паховой области при кашле, поднятии тяжестей, натуге и напряжении. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Для диагностики паховой грыжи врачом назначаются физическое обследование, УЗИ, рентгенография, при необходимости ирригоскопия с контрастированием, цистография, КТ, МРТ-исследования. Все эти инструментальные исследования проводятся за счет обязательного медицинского страхования (its.gov.az/xidmetler-zerfi).

Паховая грыжа бывает врожденной и приобретенной. Врожденная паховая грыжа возникает при обнажении мошонки при рождении ребенка. Вследствие того, что влагалищный отросток брюшины остается открытым, через эту полость происходит перемещение органов или жидкости брюшной полости в пах или мошонку. Хотя причины возникновения приобретенной паховой грыжи различны, в основе лежит плохое развитие передней стенки живота в паховой области. Единственным методом лечения грыжи, которая чаще встречается у мужчин, чем у женщин, является хирургическое вмешательство. При необходимости во время операции к задней стенке грыжи прикрепляют полипропиленовую сетку.

Паховая грыжа может возникать и при поднятии тяжестей. Кроме того, велика вероятность образования грыжи в результате избыточного веса, выполнения тяжелой работы или резких движений. У женщин после беременности также может повыситься риск развития паховой грыжи.

Отметим, что предоперационное обследование и консультация врача, реанимация, анестезия, лабораторные и инструментальные исследования в стационарных условиях, используемые лекарства и медицинские расходные (полипропиленовая сетка), питание пациента и лица, сопровождающего ребенка в возрасте до 12 лет, бесплатны по обязательному медицинскому страхованию.

Операция паховой грыжи проводится за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, Научно-хирургическом центре имени М.А.Топчубашева и Научно-исследовательском институте педиатрии имени К.Я.Фараджевой, подведомственных Министерству здравоохранения.