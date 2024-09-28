Израиль за несколько минут сбросил 80 бомб

Авиация Израиля сбросила более 80 бомб за несколько минут в Ливане для убийства генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, сообщает New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных израильских военных чиновника.

На выложенном израильской армией видео с вылетами самолетов для нанесения ударов в Ливане в день убийства Насруллы газета насчитала как минимум 15 910-килограммовых противобункерных бомб BLU-109.

Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.