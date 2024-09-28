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Украина разгромила склад иранских ракет в Воронеже. Еще одна детонация!

обновлено
05:12 1666

Украинские БПЛА нанесли удар по военному складу в Воронеже, где хранились пусковые установки для иранских баллистических ракет Fath-360. На складах произошла детонация 45 тонн боеприпасов. 

Об этом сообщает телеграм-канал известного российского журналиста Александра Невзорова со ссылкой на украинскую разведку.

Как пишет Невзоров, такая детонация равносильна тактическому ядерному взрыву.

* * *

Украинские БПЛА подвергли атаке и бомбежке город Воронеж. Сам факт атаки подтверждает и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Однако российский чиновник умалчивает о последствиях атаки.

По сообщению российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, близкого к спецслужбам России, в Воронеже вспыхнул сильный пожар. Канал распространил и видео пожара.

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