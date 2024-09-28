Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выступила с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и США. Она также призвала западные страны «не недооценивать предупреждения России касательно ядерного оружия».

В своей статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, она осудила недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского на полях заседания Совета Безопасности ООН.

«Злобная клика Зеленского, которая безрассудно злоупотребляет вооружениями США и Запада и убивает невинных россиян, несла вздор, выдавая нашу страну за соучастника украинской войны - это полный бред и безумная политическая провокация, которой не может быть оправдания», - заявила она.

Ким Ё Чжон призвала Зеленского «уйти с поста президента ради глобального мира и стабильности», отметив, что «мир уже устал от его политики».

Она также «осудила» США за продолжающуюся финансовую и военную поддержку Украины. Особенное внимание Ким Ё Чжон уделила решению президента Соединенных Штатов Джо Байдена выделить Украине 8 миллиардов долларов до конца его срока. По ее мнению, эти действия «лишь способствуют эскалации конфликта и ставят Европу под угрозу ядерной войны».

«Если США и Запад продолжат игрища с огнем перед Россией, ядерной сверхдержавой, то смогут ли они справиться с последствиями», - добавила она.