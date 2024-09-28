В Турции заявили об общих подходах с Россией

Спикер турецкого парламента обратил внимание на то, что «действия Израиля в отношении Газы продолжаются почти год». «Турция приложила все усилия для скорейшего прекращения огня, чтобы доставить гуманитарную помощь и обеспечить медицинские возможности невинному и угнетенному населению Газы и палестинскому народу, - подчеркнул он. - Я хотел бы с большим удовлетворением отметить, что у российского правительства и правительства Турции по этому вопросу общее мнение и общие подходы».

Кроме того, Куртулмуш отметил процесс, инициированный ЮАР в Международном суде ООН, против Израиля из-за операции в секторе Газа. «Турция присоединилась и к обращению ЮАР к международному правосудию с целью добиться того, чтобы «преступления банды» (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху были признаны военными преступлениями, - сказал он. - В течение года наш уважаемый президент и все мы всеми силами стараемся превратить все международные площадки в площадки для мирной дипломатии, в том числе в отношении Газы, и мы стараемся внести свой вклад, выполняя наши обязанности со всем вниманием».

Спикер парламента Турции также обратил внимание «на роль страны в прекращении войны в Украине». Он отметил, что Турция «с самого начала играла роль серьезного посредника в переговорах, чтобы и Россия, и Украина достигли справедливого и прочного мира», но Киев «прекратил переговоры из-за влияния некоторых стран». «Как вы знаете, дело почти дошло до подписания соглашения в Долмабахче в Бешикташе (в 2022 году), но Украина покинула стол переговоров, потому что некоторые страны не хотели, чтобы Украина подписывала мирное соглашение», - сказал он.

«В этот период Турция в сотрудничестве с Россией и Организацией Объединенных Наций прилагала огромные усилия, чтобы сохранить зерновой коридор открытым. Благодаря этому миллионы людей, особенно в Африке, не столкнулись с голодным кризисом. А также Турция приложила значительные и серьезные усилия для решения проблемы обмена заключенными», - добавил Куртулмуш.