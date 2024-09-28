USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

В Турции заявили об общих подходах с Россией

10:59 409

Турция и Россия «придерживаются общих подходов по теме урегулирования конфликта в секторе Газа». Об этом заявил спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Спикер турецкого парламента обратил внимание на то, что «действия Израиля в отношении Газы продолжаются почти год». «Турция приложила все усилия для скорейшего прекращения огня, чтобы доставить гуманитарную помощь и обеспечить медицинские возможности невинному и угнетенному населению Газы и палестинскому народу, - подчеркнул он. - Я хотел бы с большим удовлетворением отметить, что у российского правительства и правительства Турции по этому вопросу общее мнение и общие подходы».

Кроме того, Куртулмуш отметил процесс, инициированный ЮАР в Международном суде ООН, против Израиля из-за операции в секторе Газа. «Турция присоединилась и к обращению ЮАР к международному правосудию с целью добиться того, чтобы «преступления банды» (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху были признаны военными преступлениями, - сказал он. - В течение года наш уважаемый президент и все мы всеми силами стараемся превратить все международные площадки в площадки для мирной дипломатии, в том числе в отношении Газы, и мы стараемся внести свой вклад, выполняя наши обязанности со всем вниманием».

Спикер парламента Турции также обратил внимание «на роль страны в прекращении войны в Украине». Он отметил, что Турция «с самого начала играла роль серьезного посредника в переговорах, чтобы и Россия, и Украина достигли справедливого и прочного мира», но Киев «прекратил переговоры из-за влияния некоторых стран». «Как вы знаете, дело почти дошло до подписания соглашения в Долмабахче в Бешикташе (в 2022 году), но Украина покинула стол переговоров, потому что некоторые страны не хотели, чтобы Украина подписывала мирное соглашение», - сказал он.

«В этот период Турция в сотрудничестве с Россией и Организацией Объединенных Наций прилагала огромные усилия, чтобы сохранить зерновой коридор открытым. Благодаря этому миллионы людей, особенно в Африке, не столкнулись с голодным кризисом. А также Турция приложила значительные и серьезные усилия для решения проблемы обмена заключенными», - добавил Куртулмуш.

Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 103
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 1018
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 3956
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 13911
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
04:49 8651
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 3845
Убит иранский генерал, угрожавший Азербайджану три года назад
Убит иранский генерал, угрожавший Азербайджану три года назад все еще актуально
28 сентября 2024, 17:04 12433
Нетаньяху заговорил как Путин: «Того, кто хочет убить тебя, – убей первым»
Нетаньяху заговорил как Путин: «Того, кто хочет убить тебя, – убей первым»
28 сентября 2024, 23:03 3633
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
00:29 3921
Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
28 сентября 2024, 23:37 5026
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий
28 сентября 2024, 22:06 6503

ЭТО ВАЖНО

Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 103
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 1018
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 3956
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 13911
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
04:49 8651
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 3845
Убит иранский генерал, угрожавший Азербайджану три года назад
Убит иранский генерал, угрожавший Азербайджану три года назад все еще актуально
28 сентября 2024, 17:04 12433
Нетаньяху заговорил как Путин: «Того, кто хочет убить тебя, – убей первым»
Нетаньяху заговорил как Путин: «Того, кто хочет убить тебя, – убей первым»
28 сентября 2024, 23:03 3633
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
00:29 3921
Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
28 сентября 2024, 23:37 5026
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий
28 сентября 2024, 22:06 6503
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться