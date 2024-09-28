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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Ликвидировать Насраллу помог иранский агент

11:07 634

Ликвидировать лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу Израилю помог иранский агент. Об этом 29 сентября сообщило французское издание Le Parisien со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности.

«Еврейское государство, как сообщается, было проинформировано иранским агентом о присутствии шиитского лидера в южном пригороде Бейрута», - говорится в материале.

В момент удара Насраллы находился в штаб-квартире «Хезболлы». По данным издания, на ее месте образовалась гигантская воронка глубиной в 30 м.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу движения, а также других командиров «Хезболлы» в ходе операции «Новый порядок» 27 сентября. Сообщалось, что по штаб-квартире «Хезболлы», в которой находился его лидер, было сброшено более 80 ракет. Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер указал, что причиной ликвидации Несраллы была его масштабная подготовка к началу войны с Израилем.

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