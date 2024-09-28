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Израиль утюжит Ливан

видео
11:14 384

Израиль нанес удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане. Атакам израильской авиации подверглись, в числе прочего, ракетные пусковые установки «Хезболлы», нацеленные на Израиль, склады вооружений и другая инфраструктура боевиков, сообщил представитель ЦАХАЛ.

Он добавил, что за последние сутки Израиль нанес удары по сотням целей в Ливане в рамках усилий, направленных на то, чтобы сделать «Хезболлу» недееспособной.

В свою очередь, ливанское Министерство здравоохранения сообщает, что в результате израильских ударов по Ливану погибли уже более 700 человек.

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