Израиль утюжит Ливан

Израиль нанес удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане. Атакам израильской авиации подверглись, в числе прочего, ракетные пусковые установки «Хезболлы», нацеленные на Израиль, склады вооружений и другая инфраструктура боевиков, сообщил представитель ЦАХАЛ.

Он добавил, что за последние сутки Израиль нанес удары по сотням целей в Ливане в рамках усилий, направленных на то, чтобы сделать «Хезболлу» недееспособной.

В свою очередь, ливанское Министерство здравоохранения сообщает, что в результате израильских ударов по Ливану погибли уже более 700 человек.