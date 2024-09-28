Иранцы отплясывают под «Хаву Нагилу» и благодарят Израиль

Представители иранской диаспоры Канады отпраздновали ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

На опубликованном видео иранцы танцуют под известную еврейскую песню «Хава Нагила», держа плакаты с надписями «Спасибо Израиль» и «Мы отвергаем переворот 1979 года в Иране». Один из участников акции угощает прохожих сладостями.