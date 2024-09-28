Иранцы отплясывают под «Хаву Нагилу» и благодарят Израиль
11:22 507
Представители иранской диаспоры Канады отпраздновали ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.
На опубликованном видео иранцы танцуют под известную еврейскую песню «Хава Нагила», держа плакаты с надписями «Спасибо Израиль» и «Мы отвергаем переворот 1979 года в Иране». Один из участников акции угощает прохожих сладостями.
September 29, 2024
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