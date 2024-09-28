Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
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28 сентября около 23:20 подразделения вооруженных сил Армении c позиций в направлении населенного пункта Алмалы Кешишкендского района обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, из стрелкового оружия, сообщает Минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры», уточнили в ведомстве.
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