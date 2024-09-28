В Украине назвали плюсы и минусы американских авиабомб

Недавно появилась информация, что Украина получит американские управляемые авиабомбы JSOW, «чтобы укрепить дальнобойные возможности украинской армии». Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире Украинского Радио, что это за снаряды и как они помогут нашей армии.

«Это невидимые ракеты, дальность полета которых составляет около 120 км. Из негативного, проблемного - чтобы максимально эффективно использовать, их надо запускать с высоты в пределах 10 км.

В современных условиях масштабной войны, серьезного насыщения системами ПВО - и у врага, и у нас - самолет на такую высоту может, конечно, подниматься, но это чрезвычайно сложно и есть серьезные риски, поскольку есть большие шансы его поражения. Поэтому в плане управляемых авиационных бомб в наше время авиация действует, как правило, на малых высотах, и их (бомб) дальность полета - это 100 км+ в лучшем случае», - пояснил он.

По словам Тимочко, у планерных авиабомб дальность полета еще меньше, что заставляет авиацию подлетать очень близко к фронту, чтобы поражать определенные цели. Преимущество этих ракет в их точности, что выгодно отличает их от российских ФАБов, КАБов.

«У нас нет настолько насыщенной системы ПВО, однако мы, безусловно, сбивали их самолеты. Во-вторых, враг очень сильно насытил воздух сейчас разведывательными беспилотниками, которые залетают вглубь. Часто беспилотники летают и над Днепром, и над Харьковом, Кривым Рогом и даже залетали в район Киевщины. Их сбивают, но риски есть. Но для того, чтобы применять управляемые ракеты, которые мы получим от наших союзников, надо будет решить много проблем», - признал военный.

В частности, один из важных нюансов - это количество JSOW. По его мнению, у ВСУ их точно не будет столько, сколько у россиян, чтобы можно было тоже выпускать по 100-200 штук в сутки. Во-первых, у нас нет столько авиации, а во-вторых, они в разы дороже российских бомб.

«В то же время они достаточно точные, поэтому одна ракета - одна пораженная цель. Относительно массовости их применения, то мы еще вряд ли будем знать. Это все уже будет по факту, когда будут вспыхивать пограничные российские склады и базы. Но также вопрос, будет ли разрешение относительно применения этих ракет по российским территориям», - подытожил Тимочко.