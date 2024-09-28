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Зеленский рассказал о позитивном разговоре с Трампом

12:12 360

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от кандидата в президенты США Дональда Трампа «очень прямую» информацию, что он будет поддерживать Украину в случае избрания.

«Для меня было очень важно поделиться нашими шагами в плане победы, что действительно может укрепить нас, чтобы быть сильными на поле боя. Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом, но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию о том, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину и еще много-много деталей, которые, я думаю, ему было очень интересно услышать от меня», - сказал президент Украины в интервью Fox News.

По словам Зеленского, во время разговора Трамп спрашивал его о реальной ситуации на фронте, а также о том, какую поддержку видит Украина от США и почему Путин начал полномасштабное вторжение.

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