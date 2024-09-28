Если Трамп превратится в тыкву
Когда после публичного и недвусмысленного выражения Дональдом Трампом неудовольствия президентом Зеленским и заявлений о необходимости фактической капитуляции Украины президент Зеленский все равно настоял на встрече с Трампом, это понятно. Существует высокая вероятность, что в результате выборов в Белом доме окажется республиканский кандидат, и как бы он ни относился к тебе и твоей стране, с ним придется работать. И именно потому, что потенциальный лидер Америки настроен негативно, с ним нужно работать тем более плотно. Как и с республиканцами в целом, которые после 5 ноября никуда не денутся.
А вот почему Дональд Трамп, очевидно, с подачи своего ближайшего окружения выливший свое раздражение на Владимира Зеленского и изначально отказавшийся от встречи, все-таки на встречу согласился и по ее итогам выдавил из себя даже какие-то добрые слова - это вопрос. Ведь менять свою позицию – это как-то не по-президентски, не так ли?
В случае с Трампом не так. Его сторонники давно привыкли к тому, что их кумир может в одном предложении дать два противоположных тезиса, и это его умение только восхищает, потому что оставляет каждому выбрать ту часть высказывания, которая больше нравится. Не каждому такое сходит с рук, Трампу – запросто.
Вряд ли перемена позиции относительно встречи с президентом Украины была заранее продуманной комбинацией, просто сначала экс-президент поддался эмоциям, выслушав изоляционистов - противников активного участия Америки в европейских делах, а потом подвергся обработке ястребов, которые критикуют нынешнюю администрацию за то, что она делает слишком мало в борьбе с Россией, надо делать больше.
Тут образцовый пример – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который после встречи с Зеленским заявил: «Единственный способ посадить Россию за стол, это ударить их сильнее, чем мы бьем по ним сегодня». А еще вполне вероятно и даже более вероятно, на себя взяли смелость поговорить с Трампом его советники по избирательной кампании, указавшие, что в колеблющихся штатах Мичиган и Иллинойс, где все будут решать считанные голоса, огромные диаспоры поляков и украинцев. Чтобы не растерять их поддержку, надо немного наступить на горло своей антиукраинской и пропутинской песне.
В этой истории с Трампом и Зеленским все обращают внимание на трудное положение украинского президента, но упускают из вида отчаянную ситуацию, в которой оказался 45-й президент США. Если он проиграет, его статус резко изменится. Буквально в тот момент, когда определенно станет известно, что победила Камала Харрис, лидер Республиканской партии превратится в тыкву.
Это будет его второй подряд проигрыш кандидату от демократов, и такой исход уже невозможно будет назвать случайностью: Трамп и, шире, трамписты, выходит, неспособны эффективно противостоять оппонентам из противоположного лагеря. Провал на промежуточных выборах 2022 года служит тому подтверждением, и, значит, республиканцам придется вытаскивать себя из тупика, в который их завел Дональд Трамп. Старые партийные лидеры, которых словно бульдозером задвинул Трамп, постараются вернуть себе прежние позиции, припомнят уязвленное самолюбие и обиды. Радикалы из движения МАГА (Make America Great Again) будут искать новых лидеров в своих рядах, и 80-летний дедушка, при всех его заслугах в становлении этого движения, им будет уже неинтересен. Республиканская партия озаботится своим будущим, в котором никакого Трампа больше нет.
Отдельный вопрос – те уголовные дела, которые тянутся за экс-президентом. Вернись он в Белый дом, все бы отложилось на неопределенное время, а так – придется отвечать. Впереди одни неприятности, вершины славы позади.
Тем отчаяннее будет Дональд Трамп драться за победу в оставшиеся сорок дней и после них, оспаривая, если понадобится, результат. Камале Харрис по сравнению с ним буквально нечего терять.