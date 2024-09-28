Иран идет к Западу. Такая вот диалектика

Гибель Хасана Насраллы, подтвержденная «Хезболлой», является кульминацией недели, которая перетасовала все карты на Ближнем Востоке и к которой никто не был готов. В первую очередь Тегеран. В Иране по этому поводу объявлен пятидневный траур, но далеко не все его разделяют. Да, для КСИР это большая потеря, поскольку Насралла не только был главой главной организации иранских прокси, не только основным связным с арабоязычным миром и харизматичным лидером поколения, выросшего на антиизральских настроениях, но и безотказным партнером Ирана, который исполнял его пожелания безоговорочно. И здесь необходимо сделать важное отступление, которое будет важно для понимания дальнейшего текста.

Нет никакого Ирана в плане единой внешней и внутренней политики. И вообще, эта политика является текущим отражением иранских внутриэлитных раскладов. Что, кстати, прекрасно понимают на Ближнем Востоке – и гораздо хуже на Западе. Внутри Ирана давно уже идет борьба, чем-то напоминающая борьбу двух советских проектов - построение социализма в отдельно взятой стране и построение его в мировом масштабе. Элиты КСИР придерживаются второго. Для них не столько важен Иран, сколько распространение и подчинение их идеологии других государств, где есть шииты. Иранские реформисты – сторонники первого пути. Они про внутреннее развитие Ирана, которое невозможно без существенного потепления как с Западом, так и со своими соседями по региону. Излишне говорить, что они категорические противники расходования огромных денег на всевозможных иранских прокси, будь то «Хезболла», хуситы или иракские шиитские вооруженные группировки. Во-первых, потому что эти деньги с большей пользой могли быть потрачены на нужды Ирана. Там более чем достаточно дыр, которые нужно закрывать. А во-вторых, активность иранских прокси ведет к тому, что на внешнем периметре отношение к Ирану складывается крайне неблагоприятное, что исключает возможность «потепления», одним из итогов которого могло бы стать ослабление санкционного режима.

Сегодня внутриполитический баланс в Иране сильно сдвинут в сторону КСИР, захватившего слушком большую власть и экономический ресурс. По моим оценкам, произошло это при президенте Махмуде Ахмадинежаде. Причем в том, что касается экономики, то КСИР сейчас не только контролирует «серые потоки» иранского нефтяного экспорта, но и является одним из крупнейших собственников государственного имущества, включая суда и промышленные предприятия. Что вызывает законное возмущение даже не столько политиков-реформистов, и ладно бы с ними, но и, что куда серьезнее, крупного и среднего иранского национального капитала. Так вот, для этой категории людей Сулеймани, Хания, Насралла и прочие – совсем не герои. А серьезное препятствие нормальному ведению их бизнеса. Каковым был, кстати, и покойный Ибрахим Раиси, при котором смещение баланса в сторону КСИР еще более усилилось, да к тому же он пошел на небывалое для Ирана военно-техническое сближение с Россией. Что, скажу так, симпатий к Тегерану со стороны Запада ничуть не добавило. К рахбару Али Хаменеи можно относиться по-разному. Он, безусловно, придерживается определенной идеологии и концепции взглядов, давно у него сформировавшихся. Но при всем при том он выдающийся политик. И не может не видеть тех угроз, которые исходят для Ирана в результате чрезмерного усиления КСИР и ортодоксального крыла духовенства, усиления, которое в отношении режима Исламской республики начинает играть дестабилизирующую роль.