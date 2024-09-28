Израиль уничтожил еще одного лидера «Хезболлы»

Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане одного из лидеров «Хезболлы» Набиля Каука.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что целью ракетных ударов, которые израильские ВВС вновь нанесли по южному району ливанской столицы, мог быть член центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук. По информации телеканала, новая атака была предпринята на район Шиях, где находится один из офисов организации.