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Кто о чем, а Россия о трезвости

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«Трезвые головы» на Западе «слышали сигналы России, но «оголтелые головы продолжали свою политику, потребовалась корректировка ядерной доктрины», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет, они не включают тормоза. Корректировки в «ядерную доктрину» подготовлены, сейчас они будут оформляться», - сказал Песков.

По его словам, «Кремль воспринимает слова о подготовке к войне с РФ как отражение позиции Запада».

Президент России Владимир Путин 25 сентября объявил, что Москва «меняет свою ядерную доктрину», тем самым существенно расширяя «список оснований» для применения ядерного оружия.

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