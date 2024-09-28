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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели

видео; обновлено 15:49
15:49 4966

Сообщается, что тело лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы вытащили из-под обломков после воздушного удара Израиля.

Отмечается, что на теле Насраллы нет видимых ран, и скорее всего, причиной смерти могла стать взрывная волна, которая нанесла лидеру «Хезболлы» внутренние травмы.

*** 13:06

Опубликованы кадры с места ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута.

Ранее сообщалось, что на подземный центральный штаб ливанского шиитского движения «Хезболла» для ликвидации его лидера Хасана Насраллы сбросили более 80 бомб, каждая из которых весила 1 тонну, среди них были и противобункерные бомбы.

Операцию, целью которой была ликвидация Насраллы, израильская сторона провела вечером 27 сентября. Удар нанесли по подземному центральному штабу группировки, расположенному под жилым зданием в Бейруте.

Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
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Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
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