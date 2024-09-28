Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Сообщается, что тело лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы вытащили из-под обломков после воздушного удара Израиля.
Отмечается, что на теле Насраллы нет видимых ран, и скорее всего, причиной смерти могла стать взрывная волна, которая нанесла лидеру «Хезболлы» внутренние травмы.
September 29, 2024
*** 13:06
Опубликованы кадры с места ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута.
Ранее сообщалось, что на подземный центральный штаб ливанского шиитского движения «Хезболла» для ликвидации его лидера Хасана Насраллы сбросили более 80 бомб, каждая из которых весила 1 тонну, среди них были и противобункерные бомбы.
Операцию, целью которой была ликвидация Насраллы, израильская сторона провела вечером 27 сентября. Удар нанесли по подземному центральному штабу группировки, расположенному под жилым зданием в Бейруте.
September 29, 2024