Глава Пентагона взбесился из-за убийства Насраллы
13:29 1849
Израиль сообщил США о планах нанести удар по лидеру «Хезболлы» всего за несколько минут до начала операции, что привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина, утверждает телеканал ABC News.
Американским чиновникам сильно не понравилось, что Израиль не дал США времени подготовиться к возможным последствиям убийства генсека «Хезболлы», утверждает телеканал.
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