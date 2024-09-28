Глава Пентагона взбесился из-за убийства Насраллы

Израиль сообщил США о планах нанести удар по лидеру «Хезболлы» всего за несколько минут до начала операции, что привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина, утверждает телеканал ABC News.

Американским чиновникам сильно не понравилось, что Израиль не дал США времени подготовиться к возможным последствиям убийства генсека «Хезболлы», утверждает телеканал.