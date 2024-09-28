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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Глава Пентагона взбесился из-за убийства Насраллы

13:29 1849

Израиль сообщил США о планах нанести удар по лидеру «Хезболлы» всего за несколько минут до начала операции, что привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина, утверждает телеканал ABC News.

Американским чиновникам сильно не понравилось, что Израиль не дал США времени подготовиться к возможным последствиям убийства генсека «Хезболлы», утверждает телеканал.

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