Зеленский об ударе России по Запорожью

Российские войска за одну эту неделю атаковали Украину почти 900 авиационными бомбами, более чем 300 «шахедами» и 40 ракетами. Сейчас продолжается разбор завалов на месте удара по Запорожью, в результате которого получили ранения 13 человек. Об этом в воскресенье сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги. Всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов. Я благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов», - написал Зеленский в своем телеграме.

По его словам, в целом только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 «шахедов» и более 40 ракет.

«Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира, единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну», - добавил Зеленский.