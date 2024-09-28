Трамп оскорбил Байдена и Харрис

(Президент США) Джо Байден стал умственно отсталым, а (вице-президент) Камала (Харрис) родилась таковой, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Висконсине.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты «превратились в свалку из-за политики умственно отсталого президента» Джо Байдена. «Соединенные Штаты Америки превратились в свалку из-за очень умственно отсталого президента. Мы становимся слабеющей нацией, мы нация, у которой огромные проблемы», - сказал тогда он.