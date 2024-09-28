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Компьютерные учения Азербайджана и Узбекистана

15:44 247

Между военнослужащими Азербайджана и Узбекистана пройдут компьютерные учения Məharət-2024 (Мастерство-2024).

Цель учений, как сообщается, - улучшение деятельности оперативных подразделений азербайджанской и узбекской армий и повышение боеспособности, развитие навыков принятия военных решений, инициативы и управления у командиров.

Учения пройдут в Азербайджане с 30 сентября по 6 октября.

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