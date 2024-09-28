Компьютерные учения Азербайджана и Узбекистана
15:44 247
Между военнослужащими Азербайджана и Узбекистана пройдут компьютерные учения Məharət-2024 (Мастерство-2024).
Цель учений, как сообщается, - улучшение деятельности оперативных подразделений азербайджанской и узбекской армий и повышение боеспособности, развитие навыков принятия военных решений, инициативы и управления у командиров.
Учения пройдут в Азербайджане с 30 сентября по 6 октября.
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