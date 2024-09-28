USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Израиль добивает «Хезболлу»

видео
16:23 1283

Армия Израиля сообщила о нанесении нового точечного удара по району Дахия в Бейруте.

По информации армейской пресс-службы, за последние несколько часов истребители ВВС Израиля атаковали различные объекты «Хезболлы», включая ракетные установки, направленные в сторону израильской территории, склады вооружения и иные объекты инфраструктуры.

«Армия обороны Израиля продолжает работать над ослаблением и ликвидацией потенциала «Хезболлы» в Ливане», - заявили военные.

Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 7320
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 5626
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5186
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5279
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 2569
Украина ночью сожгла склад и аэродром в России. Сообщается о гибели генерала
Украина ночью сожгла склад и аэродром в России. Сообщается о гибели генерала видео; обновлено 10:05
10:05 16715
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 7828
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 3254
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 2424
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 14370
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
04:49 10996

ЭТО ВАЖНО

Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 7320
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 5626
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5186
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5279
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 2569
Украина ночью сожгла склад и аэродром в России. Сообщается о гибели генерала
Украина ночью сожгла склад и аэродром в России. Сообщается о гибели генерала видео; обновлено 10:05
10:05 16715
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 7828
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 3254
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 2424
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 14370
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
Украинцы уничтожили аэропорт в Краснодаре
04:49 10996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться