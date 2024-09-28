Израиль добивает «Хезболлу»
16:23 1283
Армия Израиля сообщила о нанесении нового точечного удара по району Дахия в Бейруте.
По информации армейской пресс-службы, за последние несколько часов истребители ВВС Израиля атаковали различные объекты «Хезболлы», включая ракетные установки, направленные в сторону израильской территории, склады вооружения и иные объекты инфраструктуры.
«Армия обороны Израиля продолжает работать над ослаблением и ликвидацией потенциала «Хезболлы» в Ливане», - заявили военные.
September 29, 2024
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