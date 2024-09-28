Дания поможет Украине за счет России

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве подписал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным протокол о намерениях, в соответствии с которым украинские оборонные предприятия произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн).

«Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс ВПК на общую сумму 4,2 млрд крон. К концу 2024 года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС», - говорится в сообщении датского оборонного ведомства.