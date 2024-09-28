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Белоусову доверили ядерную бомбу

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Необходимость применения Россией ядерного оружия будет оценивать Министерство обороны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что, «согласно обновленной госполитике в области ядерного сдерживания, именно это ведомство должно решать, наступили ли условия для таких действий или нет».

«Это, скорее, прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание», - сказал Песков.

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