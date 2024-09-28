Буданов может уйти

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свою должность, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник.

По словам источника в силовых структурах, новым руководителем разведки может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины.

Также сообщается, что Буданова не будут отправлять послом в зарубежную страну.