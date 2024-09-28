Американские войска готовятся к боям с Ираном
18:17 1303
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство готовится к возможной агрессии со стороны Ирана в отношении американского личного состава в регионе.
«Министр также повысил готовность дополнительных сил США к развёртыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства», - говорится в пресс-релизе Пентагона.
В нем также отмечается, что в ближайшие дни США нарастят количество авиации в регионе.
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