Прокуроры со всего мира собрались в Баку

По информации haqqın.az, в Конгресс-центре Баку состоялось открытие мероприятия. Ожидается участие более 465 представителей из 95 стран, включая главных прокуроров и других высокопоставленных лиц. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев зачитал участникам мероприятия обращение президента Ильхама Алиева.

В Баку проходит 29-я Ежегодная конференция и Генеральная ассамблея Международной ассоциации прокуроров (МАП) - первая и единственная глобальная организация прокуроров мира.

В рамках мероприятия запланированы различные пленарные сессии, специальные сессии, заседания рабочих групп и сетевых встреч, а также двусторонние и многосторонние переговоры. Также предусмотрены социальные мероприятия для установления профессиональных связей между прокурорами и юристами из разных стран.

Основная тема конференции — «Роль прокурора в защите верховенства права». В ходе конференции будут обсуждаться такие подтемы, как использование цифровых доказательств и искусственного интеллекта в уголовном процессе, повышение прозрачности уголовной юстиции и укрепление общественного доверия, расследование преступлений, основанных на гендерном насилии, экономическая преступность и восстановление имущества, а также другие актуальные вопросы.

Также в ходе мероприятия планируется принятие ряда важных решений, касающихся стратегии и будущей деятельности МАП.