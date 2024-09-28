USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Прокуроры со всего мира собрались в Баку

фото
19:05 354

В Баку проходит 29-я Ежегодная конференция и Генеральная ассамблея Международной ассоциации прокуроров (МАП) - первая и единственная глобальная организация прокуроров мира.

По информации haqqın.az, в Конгресс-центре Баку состоялось открытие мероприятия. Ожидается участие более 465 представителей из 95 стран, включая главных прокуроров и других высокопоставленных лиц. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев зачитал участникам мероприятия обращение президента Ильхама Алиева.

В рамках мероприятия запланированы различные пленарные сессии, специальные сессии, заседания рабочих групп и сетевых встреч, а также двусторонние и многосторонние переговоры. Также предусмотрены социальные мероприятия для установления профессиональных связей между прокурорами и юристами из разных стран.

Основная тема конференции — «Роль прокурора в защите верховенства права». В ходе конференции будут обсуждаться такие подтемы, как использование цифровых доказательств и искусственного интеллекта в уголовном процессе, повышение прозрачности уголовной юстиции и укрепление общественного доверия, расследование преступлений, основанных на гендерном насилии, экономическая преступность и восстановление имущества, а также другие актуальные вопросы.

Также в ходе мероприятия планируется принятие ряда важных решений, касающихся стратегии и будущей деятельности МАП.

Израиль стирает с лица земли ливанские города
Израиль стирает с лица земли ливанские города видео; обновлено 18:39
18:39 2966
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 8981
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 6572
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5371
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5449
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 2893
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается обновлено 17:56; видео
17:56 18893
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 7995
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 3476
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 2548
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 14453

ЭТО ВАЖНО

Израиль стирает с лица земли ливанские города
Израиль стирает с лица земли ливанские города видео; обновлено 18:39
18:39 2966
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 8981
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 6572
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5371
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5449
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 2893
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается обновлено 17:56; видео
17:56 18893
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 7995
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 3476
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 2548
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 14453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться