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И Франция закрывает двери мигрантам

19:08 420

Новое правительство Франции намерено придерживаться жесткого подхода к вопросам миграции, поскольку ключевые должностные лица пообещали значительно сократить число людей, незаконно въезжающих в страну и остающихся в ней, сообщает Associated Press.

После проведения досрочных парламентских выборов в июне президент страны Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Мишеля Барнье, ветерана консервативной партии «Республиканцы», надеясь, что новый глава правительства будет работать с разделенным законодательным органом, чтобы положить конец политическим потрясениям.

Правительство Барнье, в котором доминируют консерваторы и центристы, не имеет большинства в парламенте, и попытки принять какой-либо новый закон неизбежно столкнутся с противодействием и, возможно, будут заблокированы. Национальная ассамблея в настоящее время расколота между тремя основными политическими блоками: леворадикальной коалицией «Новый народный фронт», центристскими союзниками Макрона, которые заключили сделку с консерваторами, и ультраправой партией национального единства, крупнейшей партией в новой ассамблее.

Новый премьер-министр обозначит свои приоритеты в общей политической речи, запланированной на вторник в Национальном собрании. В недавних телевизионных интервью Барнье раскритиковал французские границы, назвав их «ситами», и выразил обеспокоенность тем, что «миграционные потоки не контролируются».

Он пообещал ограничить иммиграцию, сославшись на меры, принятые соседними странами, такими как Германия, которая в начале этого месяца усилила контроль на всех сухопутных границах.

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