USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Зеленский: «Никто не знает, что у Путина в голове»

19:18 197

Президент России Владимир Путин может использовать ядерное оружие в любой момент, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Никто не знает, что у Путина в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любой момент. Или же нет.

Я не уверен, что он (Путин) это сделает. Потому что он не всегда адекватный. Я думаю, что он любит свою жизнь. И поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие», - сказал Зеленский.

Украинский президент также заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, но решение этого вопроса не зависит от украинской стороны.

Израиль стирает с лица земли ливанские города
Израиль стирает с лица земли ливанские города видео; обновлено 18:39
18:39 2968
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 8985
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 6575
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5371
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5449
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 2894
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается обновлено 17:56; видео
17:56 18897
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 7996
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 3477
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 2548
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 14453

ЭТО ВАЖНО

Израиль стирает с лица земли ливанские города
Израиль стирает с лица земли ливанские города видео; обновлено 18:39
18:39 2968
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 8985
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 6575
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5371
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5449
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 2894
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается
Украина ночью уничтожила иранские ракеты: Детонация продолжается обновлено 17:56; видео
17:56 18897
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 7996
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
Армяне стреляют. Под прицелом Нахчыван
11:32 3477
США отговаривают Израиль
США отговаривают Израиль
10:25 2548
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; все еще актуально
28 сентября 2024, 22:34 14453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться