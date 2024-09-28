Зеленский: «Никто не знает, что у Путина в голове»
Президент России Владимир Путин может использовать ядерное оружие в любой момент, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Никто не знает, что у Путина в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любой момент. Или же нет.
Я не уверен, что он (Путин) это сделает. Потому что он не всегда адекватный. Я думаю, что он любит свою жизнь. И поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие», - сказал Зеленский.
Украинский президент также заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, но решение этого вопроса не зависит от украинской стороны.