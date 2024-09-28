Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов!

Не успели мировые медиа обсосать «информацию» об утонувшей в реке Янцзы новейшей китайской подводной лодке, которая якобы перевозила ядерное топливо и чье самоутопление «поставило» крест на военно-морских амбициях Пекина, как уже подоспела новая сенсация: Китай передал России целый ряд беспилотников, чтобы протестировать их в Украине, сообщает The Times. Давно уже Западу хотелось доказать, что Китай поставляет России оружие, которым та воюет в Украине, но все как-то не складывалось. И тут появляется некий «доклад, полученный западными официальными лицами», в котором сообщается, что одна из китайских компаний отправила в Россию для испытаний ряд специально разработанных военных беспилотников, конечным пунктом назначения которых была Украина. Что за доклад, что за официальные лица его получили, как называется китайская компания, естественно, не сообщается. Видимо, из соображений секретности. Но это The Times не смущает, и она продолжает развертывать перед читателями жуткую картину: ИЭМЗ «Купол», дочерняя компания российской государственной оружейной компании «Алмаз-Антей», разработала и провела летные испытания новой модели беспилотника «Гарпия-3» (G3) в Китае с помощью местных специалистов, заявлено в одном из документов.

В этом году ИЭМЗ «Купол» направил в Министерство обороны России отчет о проделанной работе. В последующем ИЭМЗ «Купол» сообщил Министерству обороны, что удалось наладить масштабное производство беспилотников, включая G3, на заводе в Китае. Какие специалисты вели разработку, на каких китайских заводах развернуто «масштабное производство» - тоже тайна. В общем, ни одного внятного доказательства. Но вывод из этого шпионского триллера впечатляет: «Западные чиновники считают, что сейчас есть «четкие доказательства того, что китайские компании снабжают Россию смертоносным оружием для использования в Украине». Но прежде чем говорить о том, почему Пекин никогда бы не сделал такой шаг, необходимо небольшое финансовое отступление. Именно финансовое, поскольку чем гуще летят косяки тех или иных информационных «уток» в медиа, тем необходимее в первую очередь выяснять не что-нибудь, а именно денежную заинтересованность владельцев СМИ, эти косяки запускающих. И здесь на помощь приходит сайт Конгресса США, где всего за пару минут можно найти текст «Закона о создании Фонда противодействия вредоносному влиянию КНР» №351-36, принятому в начале сентября нынешнего года. Не вдаваясь в подробности – сразу о главном: данный документ предусматривает выделение 1,6 миллиарда долларов США в течение пяти лет на продвижение антикитайской пропаганды. Еще что-то пояснять нужно или sapienti sat («умному достаточно»), как говорили древние римляне?

Лично знаком со многими людьми, которые негативно и с недоверием относятся к политическому строю КНР. И отношусь к этому совершенно спокойно – личное право каждого. Но использовать в качестве аргументов своего негативного отношения те «утки», которые фабрикуются и вбрасываются в информационное поле за хорошие деньги – воля ваша, но есть в этом махровый непрофессионализм и полное отсутствие критического мышления. А теперь вернемся к нашим мифическим китайским «Гарпиям». Пекин на это – разработку и производство на своих предприятиях в российских интересах – не пошел бы по чисто прагматическим соображениям. Во-первых, у него нет в этом интереса, если это не принесет прибыль. Россия еще с Ираном толком за его БПЛА и ракеты не рассчиталась, о чем в Пекине прекрасно известно, так зачем ему связываться с партнером, который норовит залезть в долг? Да и потом, что Москва такого эксклюзивного может предложить Китаю из того, что он от нее по низким ценам уже не получает или не получит, если сильно захочет?