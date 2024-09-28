Соревнования по гребле между сотрудниками госучреждений

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) состоялись соревнования по гребле между сотрудниками государственных учреждений.

Как сообщает haqqin.az, турнир прошел на бульваре перед зданием Федерации каноэ и гребли.

В соревновании приняли участие сотрудники Министерства юстиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства молодежи и спорта, Центрального банка, ЗАО «Каспийское морское пароходство», ГНКАР и ОАО «Азеришыг».

Участники соревновались в мужских и женских одиночных лодках отдельно, а в мужских и смешанных парах - в двухместных лодках. Победители были награждены дипломами, медалями и подарками.

Итоги соревнования.

Мужчины (К-1)

1. Руфат Ахмедов – МЧС

2. Вусал Джавадов – Министерство юстиции

3. Гусейн Гулиев – Министерство молодежи и спорта

Мужчины (К-2)

1. Этибар Асадов-Эльшад Керимов – SOCAR

2. Вусал Джавадов-Самир Кязимов – Министерство юстиции

3. Озджан Керимов-Али Гаджиев – МЧС

Женщины (К-1)

1. Лейла Алиева – МЧС

2. Илаха Чалабиева - Министерство молодежи и спорта

3. Жанна Мамедова – «Каспийское морское пароходство»

СМЕШАННАЯ КОМАНДА (К-2)

1. Жанна Мамедова-Михаил Протасов – «Каспийское морское пароходство»

2. Лейла Алиева - Руфат Ахмедов - МЧС

3. Илаха Гаджиева-Этибар Асадов – SOCAR