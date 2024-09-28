Соревнования по гребле между сотрудниками госучреждений
При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) состоялись соревнования по гребле между сотрудниками государственных учреждений.
Как сообщает haqqin.az, турнир прошел на бульваре перед зданием Федерации каноэ и гребли.
В соревновании приняли участие сотрудники Министерства юстиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства молодежи и спорта, Центрального банка, ЗАО «Каспийское морское пароходство», ГНКАР и ОАО «Азеришыг».
Участники соревновались в мужских и женских одиночных лодках отдельно, а в мужских и смешанных парах - в двухместных лодках. Победители были награждены дипломами, медалями и подарками.
Итоги соревнования.
Мужчины (К-1)
1. Руфат Ахмедов – МЧС
2. Вусал Джавадов – Министерство юстиции
3. Гусейн Гулиев – Министерство молодежи и спорта
Мужчины (К-2)
1. Этибар Асадов-Эльшад Керимов – SOCAR
2. Вусал Джавадов-Самир Кязимов – Министерство юстиции
3. Озджан Керимов-Али Гаджиев – МЧС
Женщины (К-1)
1. Лейла Алиева – МЧС
2. Илаха Чалабиева - Министерство молодежи и спорта
3. Жанна Мамедова – «Каспийское морское пароходство»
СМЕШАННАЯ КОМАНДА (К-2)
1. Жанна Мамедова-Михаил Протасов – «Каспийское морское пароходство»
2. Лейла Алиева - Руфат Ахмедов - МЧС
3. Илаха Гаджиева-Этибар Асадов – SOCAR