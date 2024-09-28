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Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска

третья мировая
Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az
20:31 901

Правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала своим новым председателем бывшего министра обороны Сигэру Исибу. После утверждения парламентом 1 октября он станет премьер-министром страны.

Сигэру Исиба - недавно избранный лидер Либерально-демократической партии, готовый стать новым премьер-министром Японии, часто появляется на фотографиях с нахмуренными бровями, но выражение его лица сразу же проясняется, когда он говорит о своем хобби – сборке пластиковых моделей самолетов, кораблей и железнодорожных локомотивов.

И хотя кабинет его офиса в Токио до потолка забит книгами по политике и истории, 67-летний тяжеловес японской политики находит в нем место для собственноручно собранных моделей, на скептические взгляды коллег по партии говоря о том, что его увлечение несет в себе и политическую подоплеку.

Исиба заслуженно считается в Японии интеллектуалом. Длительное время он занимал пост председателя Совета по политическим исследованиям ЛДП...

«Всякий раз, когда американский посол, министр или командующий флотом приезжает в Японию, я узнаю, на каком корабле он был, и оставляю эту (пластиковую модель) у него. Затем он говорил: «Это корабль, на котором я был», и это делало его по-настоящему счастливым», - объяснял он в одном из интервью.

Вполне практичный подход, надо сказать. Впрочем, практичность вообще является визитной карточкой Исибы. Вот к примеру его увлечение историей и рецептами лапши рамён. Казалось бы – дело вкуса и кулинарных предпочтений. Но новый японский премьер и здесь нашел политическую подоплеку, создав в парламенте и правящей партии «Парламентскую группу рамёна», которая на своих заседаниях обсуждает вполне серьезные вещи – продвижение японских торговых марок в США, отстаивание на внешних рынках интересов крупных японских корпораций и финансово-промышленных групп.

Исиба заслуженно считается в Японии интеллектуалом. Длительное время он занимал пост председателя Совета по политическим исследованиям ЛДП, успев до этого и после этого поработать и министром обороны, и министром сельского, лесного и рыбного хозяйства и министром без портфеля, отвечающего за борьбу с сокращением населения и за оживление японского малого бизнеса в префектурах.

Новый японский премьер создал в парламенте и правящей партии «Парламентскую группу рамёна», которая на своих заседаниях обсуждает вполне серьезные вещи – продвижение японских торговых марок в США

И на всех должностях он проявил себя с лучшей стороны, и, что для Японии немаловажно, умудрился не испачкаться в коррупционных и финансовых скандалах, чем грешила администрация его предшественника, премьера Кисиды.

Впрочем – это все в основном про Исибу-человека.

А вот какие у него взгляды на внешнюю политику, которой должна следовать Япония и которую теперь ему предстоит проводить?

Скажу сразу – Исиба убежденный и последовательный ястреб. Он уже много лет последовательно выступает за расширение применения Сил самообороны Японии за пределами японской территории, оставаясь в этом вопросе полностью в русле тех взглядов, которые сейчас широко распространены в японских политических и финансово промышленных кругах.

Также Исиба настаивает на отмене пацифистских положений послевоенной Конституции страны, является создания азиатского военного блока, аналогичного НАТО и считает, что в регионе должно быть размещено американское ядерное оружие. Хотя, нужно отдать ему должное, излагает эти свои взгляды без свойственного некоторым политикам драматического надрыва, а спокойно, тщательно выбирая слова и приводя массу аргументов.

Исиба считает, что в регионе должно быть размещено американское ядерное оружие

И всякий раз срывая аплодисменты – и серьезные пожертвования – со стороны кэйрэцу, крупных финансово-промышленных групп, ставших наследниками аналогичной корпоративной структуры дзайбацу, закончившей свое существование после поражения Японии во Второй мировой войне.

А в кэйрецу, на минуточку, входят такие международные гиганты как Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Fuyo Group и другие. Серьезная компания собралась, с огромными финансовыми возможностями и видящая огромные прибыли в случае, если Япония станет более милитаризованной, а ее промышленность получит военные заказы.

Для России приход к власти Исибы – очень плохая новость. Китаю тоже пока радоваться нечему, скорее – стоит насторожиться. Но и у американцев повода для восторга нет. Поскольку Исиба будет настоятельно требовать расширения военного присутствия США в регионе, активного соучастия Вашингтона в действиях по укреплению безопасности своих союзников здесь и – расширения присутствия японских компаний на американском рынке. В том числе – передачу части военных заказов от американцев предприятия, входящим в кэйрэцу.

При Исиде Токио окончательно попрощается с многолетней политикой своего пацифизма. И это станет самым значительным изменением сложившегося миропорядка в этом регионе, свидетелями которого на всем предстоит стать.

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