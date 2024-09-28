Байден: «Украина выиграет войну»
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Украина выиграет войну (с Россией), написал президент США Джо Байден в соцсети Х.
«Соединённые Штаты продолжат поддерживать её (Украину) на каждом шагу этого пути», - говорится в публикации.
Президент США также разместил короткий видеоролик о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он подтвердил намерение поддерживать Украину на ее пути в НАТО и ЕС.
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