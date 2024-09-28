USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Байден: «Украина выиграет войну»

20:47 317

Украина выиграет войну (с Россией), написал президент США Джо Байден в соцсети Х.

«Соединённые Штаты продолжат поддерживать её (Украину) на каждом шагу этого пути», - говорится в публикации.

Президент США также разместил короткий видеоролик о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он подтвердил намерение поддерживать Украину на ее пути в НАТО и ЕС.

Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов!
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов! наш комментарий
19:50 1622
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 3161
Досталось и Йемену
Досталось и Йемену видео; обновлено 20:12
20:12 5351
Новые подробности гибели Насраллы
Новые подробности гибели Насраллы обновлено 14:56
14:56 10392
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России обновлено 20:28; видео
20:28 21191
Израиль стирает с лица земли ливанские города
Израиль стирает с лица земли ливанские города видео; обновлено 18:39
18:39 4401
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 10117
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 7365
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5515
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5585
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 8146

ЭТО ВАЖНО

Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов!
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов! наш комментарий
19:50 1622
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
12:14 3161
Досталось и Йемену
Досталось и Йемену видео; обновлено 20:12
20:12 5351
Новые подробности гибели Насраллы
Новые подробности гибели Насраллы обновлено 14:56
14:56 10392
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России обновлено 20:28; видео
20:28 21191
Израиль стирает с лица земли ливанские города
Израиль стирает с лица земли ливанские города видео; обновлено 18:39
18:39 4401
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели
Тело Насраллы извлекли из-под обломков: Названа причина его гибели видео; обновлено 15:49
15:49 10117
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
13:22 7365
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась
Американские солдаты уходят. «Катаиб-Хезболла» затаилась кипящий котел
04:14 5515
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп?
Американцы скрестили пальцы на руках: что предпримет Трамп? наша корреспонденция
03:20 5585
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий, все еще актуально
28 сентября 2024, 22:06 8146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться