Стало известно, как Украина сможет отстоять Угледар

У ВСУ все еще есть возможность отстоять Угледар при условии, что они удержат линию снабжения к северу от города.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время россияне усилили атаки на Угледар, окружив с трех сторон, вошли в город с юго-востока. ВСУ удерживают единственный путь снабжения на севере в сторону Курахово, в то время как россияне сбрасывают с воздуха листовки с требованием сдаться. Репке назвал этот шаг "допотопной пропагандистской акцией времен Второй мировой".

"В городе еще есть несколько высотных домов, которые занимают украинцы. Эти дома высотой до 10 этажей хорошо защищают их. Проблема остается в логистике, в возможности ее сохранить и чтобы город не был окружен. В самом городе у ВСУ еще остаются возможности окопаться и обороняться. Но к северу ситуация очень близка к тому, что россиянам удастся перерезать снабжение", - сказал аналитик.