Ультраправые берут власть в Австрии

На выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии правящая Австрийская народная партия (ÖVP) не смогла одержать победу.

Как сообщает газета Kurier, об этом заявил лидер ÖVP и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он назвал задачей на будущее внимательно посмотреть, почему "радикализированные" получают больше поддержки, чем "сила середины", "голос разума".

По подсчетам телеканала ORF, на выборах победу одержит ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), она может получить 29,2%. ÖVP может прийти второй с 26,3%. Третье место прочат Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) — 20,5%.

Также в парламент, как ожидается, пройдут либеральная партия NEOS ("Новая Австрия и Либеральный форум") — 9,1% и "Зеленые" (Grünen) — 8,7%. Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) и Пивная партия (Bierpartei) не проходят четырехпроцентный порог — у каждой чуть более 2%.