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Глава МИД Германии за удары по России

22:13 374

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась за использование Украиной дальнобойного оружия по России.

«Киев должен иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны. Я всегда говорила, что оно играет важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины», - заявила политик в эфире телеканала ARD.

На вопрос о том, должна ли Германия в будущем поставлять еще какие-либо виды вооружений, Бербок ответила, что высказала свое мнение по этому поводу, но канцлер Олаф Шольц считает иначе. По ее словам, коалиция не может договориться по этому вопросу.

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