Пезешкиан: Караул! Нас обманули!
22:16 758
Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что к убийству генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы причастны США.
«Приказ об убийстве Насраллы отдал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, когда находился в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Это признак того, что правительство США причастно к преступлению, совершенному израильским режимом», - приводит слова президента Ирана агентство IRNA.
По его словам, главы США и стран Европы солгали, обещав прекращение огня, если Тегеран не ответит на убийство главы политбюро ХАМАС.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!