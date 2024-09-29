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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Пезешкиан: Караул! Нас обманули!

22:16 758

Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что к убийству генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы причастны США.

«Приказ об убийстве Насраллы отдал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, когда находился в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Это признак того, что правительство США причастно к преступлению, совершенному израильским режимом», - приводит слова президента Ирана агентство IRNA.

По его словам, главы США и стран Европы солгали, обещав прекращение огня, если Тегеран не ответит на убийство главы политбюро ХАМАС.

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