Пезешкиан: Караул! Нас обманули!

Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что к убийству генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы причастны США.

«Приказ об убийстве Насраллы отдал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, когда находился в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Это признак того, что правительство США причастно к преступлению, совершенному израильским режимом», - приводит слова президента Ирана агентство IRNA.

По его словам, главы США и стран Европы солгали, обещав прекращение огня, если Тегеран не ответит на убийство главы политбюро ХАМАС.