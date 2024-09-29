Цви Зильбер в интервью haqqin.az: «Хезболла» без Насраллы обезглавлена и не станет оказывать Израилю сопротивление»

Гибель Насраллы, возглавлявшего «Хезболлу» с 1992 года, стала мощным ударом для ополчения, считающегося одним из наиболее сильных и опасных врагов еврейского государства за последние десятилетия. О том, как повлияет это событие на ситуацию в регионе Ближнего Востока, а также о других вопросах арабо-израильского противостояния haqqin.az побеседовал с главным редактором израильского «Лучшего радио» Цви Зильбером.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, едва сойдя с трапа самолета в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Армия обороны Израиля будет со всей мощью наносить удары по иранской прокси-группировке «Хезболле» до тех пор, пока не достигнет всех целей. Каковы, на Ваш взгляд, эти цели? - Полагаю, надо начать сначала. Седьмого октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и убили более 1.200 человек. До сих пор в руках террористов еще остается 101 человек, и мы не знаем, сколько из их них живы. А на следующий день после этого чудовищного удара, то есть, 8 октября, «Хезболла» в знак солидарности с ХАМАС начала обстрелы территории Израиля, которые продолжаются по сей день. В результате, более 100 тысяч жителей нашего севера были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами в собственной стране. Полагаю, читателям haqqin.az не надо объяснять, что это такое. Уже почти год эти люди живут в гостиницах и туристических комплексах. И что самое невыносимое, эта история казалась бесконечной, поскольку лидеры «Хезболлы» постоянно заявляли, что будут обстреливать Израиль до тех пор, пока ЦАХАЛ не уйдет из сектора Газы. Параллельно «Хезболла» втягивала Израиль в войну на истощение. Дело в том, что изначально и «Хезболла», и ХАМАС, и Иран исходили из того, что Израиль, увязший во внутриполитическом кризисе, значительно ослаб. В Тегеране вообще искренно верили, что «сионистское образование», как они нас называют, находится на грани гражданской войны, и что раздираемые политическими разногласиями израильтяне буквально жаждут передушить друг друга. Словом, Иран и его прокси сочли этот момент наиболее удобным для нанесения по Израилю страшного удара. Однако удар террористов привел как диаметрально противоположному эффекту, объединив и консолидировав буквально в мгновение ока многоликое израильское общество. Все прекрасно понимают, что в военном отношении «Хезболла», несомненно, слабее Израиля, что провокации подразделений шиитской милиции против еврейского государства — это блеф, который, следует признать, у «Хезболлы» неплохо получался. Не случайно, многие наши военные обозреватели и политологи уверяли общественность, что война с «Хезболлой» может обернуться для Израиля кошмарным сном, что у воинства Хасана Насраллы не меньше 150 тысяч ракет иранского производства, то есть, больше, чем на вооружении армии России, и что эти ракеты способны поразить на территории Израиля любую точку, включая стратегические объекты, а потому сотням тысячам, если не миллионам израильтян придется неделями сидеть в бомбоубежищах без света, воды и интернета. Нас уверяли, что израильской армии будет очень и очень тяжело и что всем нам придется расплачиваться большой кровью и бесчисленными жертвами.

Но стоило только Израилю «открыть карты», как вся эта гигантская глыба, нависавшая над Израилем на протяжение последних восемнадцати лет, за какие-то десять дней предстала тем, кем она, собственно, и была все эти годы - бумажным тигром, способным только грозно рычать и бахвалиться. И Насралла из всемогущего злого гения, эдакого профессора Мориарти ливанского разлива, вдруг превратился в беспомощного хомячка, лихорадочно оглядывающегося по сторонам в поисках сил, способных прийти ему на помощь. Но помощь, как известно, не пришла, а сам Насралла был превращен в черное пятно в одном из своих многочисленных бейрутских бункеров, в которых прятался от Израиля последние восемнадцать лет. И вновь хочется поразиться тому, какой пронзительно горькой порой может быть ирония судьбы: судя по всему, последнее, что увидел в своей жизни вождь «Хезболлы», был столь ненавистный ему Биньямин Нетаньяху, заявлявший с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН: «Народ Израиля жив!» По справедливости, эти слова должны стать эпитафией на могиле Хасана Насраллы. Тем не менее, «Хезболла» все еще продолжает обстрелы нашей территории. Сегодня весь север Израиля был под обстрелами. Но, с моей точки зрения, это, скорее, конвульсии, нежели организованное сопротивление. Именно так, по инерции, брызгая кровью, продолжает бежать обезглавленная курица, которая через несколько метров все равно рухнет, будет ощипана и брошена в воду, чтобы стать основой для бульона. И сколько бы ни бравировали остатки «Хезболлы», Ливан уже стал другой страной. - Создание буферной зоны безопасности на юге Ливана остается в силе для руководства Израиля? - Этот план был озвучен вчера Авигдором Либерманом, который в настоящее время находится в оппозиции. Он заключается в создании 10-километровой зоны безопасности вдоль израильско-ливанской границы, на площади которой должно быть снесено абсолютно все - деревни, растительность, строения, чтобы сделать ее полностью просматриваемой. В соответствии с планом Либермана, любой человек, который появится в этой зоне безопасности, будет уничтожен. Но лично мне кажется, что этот проект далек от реальности. Вплоть до 2000 года у Израиля уже была такая 10-километровая зона безопасности. Там, правда, ничего не сносили, но эта зона существовала, как отдельное государство. Там располагалась поддерживаемая Израилем армия Южного Ливана, так называемый, ЦАДАЛ, в которую входили арабы-христиане. Но в 2000-м году Израиль вывел оттуда свои войска, причем выводил их под ракетными и минометными обстрелами «Хезболлы», которая провозгласила на весь мир наш добровольный уход «бегством».

Ну, а Хасан Насралла после этого снискал себе в Ливане и Иране славу национального героя. Вот почему мне кажется, что к повторению этого сценария Израиль может вернуться только в крайнем случае, когда будут исчерпаны все возможности политического урегулирования. В Израиле, все-таки, надеются, что резолюция Совета безопасности ООН 1701, в соответствии с которой «Хезболла» должна отвести свои войска на десять километров от израильской границы, то есть, к северу от реки Литани, будет выполнена. Напомню, что есть и более поздняя резолюция Совбеза ООН за номером 1559, по которой в Ливане вообще не должно быть никаких вооруженных формирований, кроме регулярной армии этой страны. В конце концов, суверенитет любого государства в том и состоит, чтобы право на применение силы имеет только само государство, чтобы только армия и полиция могут носить оружие, и чтобы сама идея государства в государстве со своей армией, объявляющего войну от имени народа Ливана без согласования с парламентом или правительством, была бы пресечена в зародыше. На сегодняшний день, с точки зрения Израиля, мир на границе с Ливаном может быть обеспечен только в случае неукоснительного выполнения резолюции СБ ООН за номером 1701, в рамках которой «Хезболла» должна немедленно прекратить обстрелы из юга Ливана, отвести своих боевиков на десять километров за реку Литании, а приграничную зону должны занять части регулярной армии Ливана вместе с международными наблюдателями. Возможно, это будут американцы или какие-то силы ООН. Только в этом случае Израиль будет готов прекратить атаки по территории Ливана, поскольку эта война абсолютно не нужна еврейскому государству. У Израиля нет никаких целей в Ливане, единственное, что ему нужно – это обеспечить безопасность своих северных границ и дать возможность жителям севера вернуться в свои дома и восстановить прежний образ жизни. В Израиле прекрасно понимают: «Хезболлу» можно уничтожить военным путем, но ее невозможно выбросить из политической жизни Ливана, поскольку речь идет о крупной политической партии, пользующейся ощутимой демографической поддержкой. - Какие изменения в политике «Хезболлы» принесет, на Ваш взгляд, ликвидация Хасана Насраллы? - Полагаю, самые что ни на есть радикальные. Я уже сравнил эту шиитскую милицию с обезглавленной курицей. Следует понимать, что Насралла был не военачальником, которого можно заменить без особого ущерба, а духовным и политическим лидером. Чтобы возглавить такую организацию, как «Хезболла», надо иметь колоссальный авторитет. Но в кругах, поддерживающих «Хезболлу» такой персоны сегодня нет. Да, лидеров такого уровня можно взрастить, но для этого потребуются долгие годы. Не будем забывать, что Насралла был Генеральным секретарем «Хезболлы» в течение тридцати двух лет, на всем протяжение которых он властвовал единогласно, безраздельно, без выборов и прочих демократических церемоний. Мало того, близкие соратники Насраллы, сопоставимые с ним по опыту и авторитету, были также ликвидированы Израилем. Думаю, «Хезболле» будет очень непросто найти замену Насралле. Так что, в отличие от нескольких десятков опытных боевых командиров этой организации, которых уничтожила или основательно подкосила «пейджерная лихорадка», смерть Насраллы означает закат «Хезболлы». - А что Иран? Будет спокойно наблюдать, как рассыпается вершина творения Корпуса стражей исламской революции, гордость режима аятолл, в которое были вложены десятки миллиардов долларов?

- Нет никаких сомнений в том, что Иран готов воевать до последнего ливанского шиита. Другой вопрос, готовы ли шииты Ливана умирать ради иранских аятолл. Кроме того, никто еще не сказал, насколько реален план Израиля ввести в Ливан свои сухопутные войска. Даже в случае проведения наземной операции, она будет носить ограниченный характер. Долгие годы готовясь к наземному вторжению, «Хезболла» с помощью Северной Кореи и Ирана подготовила максимально укрепленные, эшелонированные подземные тоннели – куда более оснащенные и разветвленные, нежели те, с которыми ЦАХАЛ столкнулся в Газе. Вести с шиитскими милициями тоннельную войну, да еще на их территории — это огромный риск для израильских солдат. В этом плане Вторая ливанская война 2006 года стала для ЦАХАЛа хорошим уроком. Словом, не думаю, что Израиль остановится на этом варианте. - Но что в таком случае делать с тоннелями «Хезболлы», о которых говорят, что их протяженность больше, чем площадь лондонского метрополитена… - Здесь есть несколько важных отличий от Газы, которые важно понимать. Во-первых, в Ливане нет израильских заложников, поэтому ВВС Израиля могут применять по этим тоннелям бомбы, эффект которых мы же видели в Бейруте, где был разрушен главный командный пункт «Хезболлы». Я не думаю, что обычный боевой тоннель в поселке или где-нибудь на автотрассе укреплен лучше, чем главный бункер в бейрутском районе Дахия, где Насралла и все высшее руководство «Хезболлы» годами чувствовали себя в полной безопасности. В этом смысле у ХАМАСа, который прикрывается нашими заложниками, есть большое преимущество. Во-вторых, Ливан — страна современная и достаточно продвинутая, там нет такого количества фанатиков, как в Газе. С точки зрения джихадистского террора, ливанские шииты отличаются от боевиков ХАМАС или хуситских повстанцев. Потому, что ни в Йемене, ни в Газе у молодых людей нет перспектив. Там нет бизнеса, нет науки, нет профессионального спорта… Их выбор жизненного пути предельно скуден - либо идти в террористы, либо становиться исламскими проповедниками, вот и все перспективы. Палестинцев в Газе со школьной скамьи учат, что цель их жизни - убивать евреев, воевать с Израилем и, соответственно, умереть шехидом. То же самое можно сказать о хуситах, постоянно жующих наркотические листья, которым нечего терять, кроме своих дырявых сандалий.