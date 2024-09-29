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Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
29 сентября 2024, 22:33 1487

Иран ни при каких обстоятельствах не пойдет на военную поддержку «Хезболлы», заявил в беседе с корреспондентом haqqin.az бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани.

«Израиль проводит военную операцию в Ливане, опираясь на поддержку США и других западных государств, - отметил высокопоставленный иранский дипломат. - Соединенные Штаты однозначно и твердо заявили о поддержке Израиля. А там, где США, там и НАТО. Не будь рядом американцев, Израиль не был бы так уверен в своих действиях. Плюс на днях стало известно, что Израиль получил от Вашингтона военную помощь в размере 7 миллиардов долларов».

По мнению дипломата, дополнительной мотивацией Израиля в войне с «Хезболлой» является внутриполитическая ситуация, в рамках которой правительству Нетаньяху, стремящемуся укрепить свои позиции внутри страны, необходима военная победа.

Афшар Сулеймани

«Несомненно, Израиль сам по себе сильнее, чем «Хезболла», - подчеркнул Сулеймани. – Тем не менее, не покончив с военизированными формированиями ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, Израиль начал военную кампанию в Ливане. Напомню, что сопротивление палестинских формирований в секторе Газа длится без малого год. Да, произошедшее 7 октября нападение на израильские поселки и убийство 1.200 граждан этой страны нельзя приветствовать. Но Израиль уже убил 40 тысяч палестинцев, а война с ХАМАС все еще не закончена. Израиль не идет на перемирие и считает, что сможет полностью ликвидировать ХАМАС и закрыть таким образом палестинский вопрос».

По мнению иранского дипломата, вооруженное противостояние Израиля с военным крылом «Хезболлы» не будет скоротечным и продлится годами.

«Победить «Хезболлу» одними ударами с воздуха, подрывами пейджеров и прочим не получится, - считает Сулеймани. - Израилю придется ввести в Ливан войска, которые встретят там ожесточенное сопротивление. Пока «Хезболла» не использовала все имеющиеся у нее ресурсы. В такой ситуации единственное, что может Иран — это мобилизовать международную общественность, и прежде всего исламские страны, с целью оказать давление на Израиль и вынудить его прекратить огонь в Ливане. К сожалению, Организация исламского сотрудничества, объединяющая 75 стран мира, занимается пустой говорильней. Там постоянно что-то обсуждают, о чем-то дискутируют, и этим все заканчивается».

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