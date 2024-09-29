Экс-посол Ирана в Азербайджане в интервью haqqin.az: «Иран не пойдет на помощь «Хезболле»

Иран ни при каких обстоятельствах не пойдет на военную поддержку «Хезболлы», заявил в беседе с корреспондентом haqqin.az бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани.

«Израиль проводит военную операцию в Ливане, опираясь на поддержку США и других западных государств, - отметил высокопоставленный иранский дипломат. - Соединенные Штаты однозначно и твердо заявили о поддержке Израиля. А там, где США, там и НАТО. Не будь рядом американцев, Израиль не был бы так уверен в своих действиях. Плюс на днях стало известно, что Израиль получил от Вашингтона военную помощь в размере 7 миллиардов долларов».

По мнению дипломата, дополнительной мотивацией Израиля в войне с «Хезболлой» является внутриполитическая ситуация, в рамках которой правительству Нетаньяху, стремящемуся укрепить свои позиции внутри страны, необходима военная победа.