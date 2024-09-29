Норвегия отгораживается от буйного соседа

Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией, который будет служить сдерживающим фактором от возможных провокаций, заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель. По ее словам, королевство может последовать примеру Финляндии, которая решила возвести 200-километровый барьер высотой 3,5 метра на границе с Россией после ее вторжения в Украину.

«Этот забор очень интересен не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но и потому, что в нем установлены датчики и технологии, которые позволяют обнаруживать людей, перемещающихся вблизи границы», — отметила Мель (цитата по NRK).

Она добавила, что власти изучают и другие способы, которые позволят закрыть границу «в кратчайшие сроки». По словам Мель, это может быть расширение штата, усиление мониторинга и меры вокруг пограничной станции в Стурскуге для регулирования движения там.

Министра юстиции поддерживает начальник полиции Финнмарка Эллен Катрине Хетта, отвечающая за контроль 198-километровой границы с Россией. По ее мнению, забор можно было бы установить в некоторых местах, однако она не стала уточнять, где именно. «Я думаю, что это будет сдерживающим фактором для людей, которые хотят нелегально попасть в Норвегию или нелегально добраться из Норвегии в Россию», — пояснила она.

В настоящее время физический барьер есть только на 200 метрах норвежско-российской границы. Он был создан после наплыва беженцев в 2015 году, когда 5000 человек пришли к КПП в Стурскуге с прошением убежища.

С начала войны в Украине Норвегия зафиксировала три случая незаконного пересечения границы желающими попасть в Россию. Одно из них совершил в январе 2023 года беглый экс-наемник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев. До этого он запросил в Норвегии убежище, опасаясь за свою жизнь, однако в итоге ему было в этом отказано. Впрочем, депортировать его не стали и выдали временный вид на жительство.