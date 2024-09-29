Стали известны подробности смерти Навального

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели политика Алексея Навального в колонии убрали упоминания симптомов, которые могут свидетельствовать об отравлении оппозиционера, пишет The Insider.

Так, изначально в документе за подписью майора юстиции Александра Варапаева говорилось, что политик перед смертью «лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота»: «У него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения».

Однако из итоговой версии постановления этот фрагмент исчез. При этом в описи изъятых вещей, составленной после смерти Навального, указаны «смывы и твердые фрагменты рвотных масс» — они были отправлены на экспертизу, о которой ранее не сообщалось.

Эти данные подтверждают слова Юлии Навальной, которая говорила, что ее муж «в последние минуты перед смертью жаловался на острую боль в животе». Сам оппозиционер, будучи в колонии, говорил защите, что ему кажется, что его «притравливают».

Издание отмечает, что в общей сложности получило доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью политика в колонии. Их проанализировал врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления «Новичком» в августе 2020 года в Омске. Он заявил, что симптомы «едва ли можно объяснить чем-то, кроме отравления».

«Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и «Новичок», но только не при накожном применении, а при внутреннем)», — уточнил Полупан.

Официальной причиной смерти Навального названа аритмия, развившаяся в результате «комбинированного заболевания» и приведшая к остановке сердца — ее триггером якобы стало критическое повышение артериального давления. При этом в СК подчеркивали, что гибель политика «не носит криминального характера».

«Нарушение сердечного ритма никак не объясняет те симптомы, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги», — отметил Полупан. Ранее он говорил, что аритмия может возникнуть либо при врожденном заболевании, либо при наличии патологии, которую пытались скрыть. Юлия Навальная подчеркивала, что «при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было».

В начале сентября стало известно, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменила решение СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели оппозиционера в колонии «Полярный волк». При этом подписавший постановление Варапаев пошел на повышение.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3 в поселке Харп ЯНАО. По информации ФСИН, политику стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но не смогли.

После этого тело Навального доставили в Салехард. Представители СК сообщили, что им нужно будет провести химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. При этом в доступе к телу родственникам и адвокатам отказали. Эти действия вызвали волну недовольства в обществе, после которой 24 февраля тело оппозиционера все-таки отдали матери.