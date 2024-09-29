USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Стали известны подробности смерти Навального

29 сентября 2024, 23:15 1812

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели политика Алексея Навального в колонии убрали упоминания симптомов, которые могут свидетельствовать об отравлении оппозиционера, пишет The Insider.

Так, изначально в документе за подписью майора юстиции Александра Варапаева говорилось, что политик перед смертью «лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота»: «У него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения».

Однако из итоговой версии постановления этот фрагмент исчез. При этом в описи изъятых вещей, составленной после смерти Навального, указаны «смывы и твердые фрагменты рвотных масс» — они были отправлены на экспертизу, о которой ранее не сообщалось.

Эти данные подтверждают слова Юлии Навальной, которая говорила, что ее муж «в последние минуты перед смертью жаловался на острую боль в животе». Сам оппозиционер, будучи в колонии, говорил защите, что ему кажется, что его «притравливают».

Издание отмечает, что в общей сложности получило доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью политика в колонии. Их проанализировал врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления «Новичком» в августе 2020 года в Омске. Он заявил, что симптомы «едва ли можно объяснить чем-то, кроме отравления».

«Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и «Новичок», но только не при накожном применении, а при внутреннем)», — уточнил Полупан.

Официальной причиной смерти Навального названа аритмия, развившаяся в результате «комбинированного заболевания» и приведшая к остановке сердца — ее триггером якобы стало критическое повышение артериального давления. При этом в СК подчеркивали, что гибель политика «не носит криминального характера».

«Нарушение сердечного ритма никак не объясняет те симптомы, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги», — отметил Полупан. Ранее он говорил, что аритмия может возникнуть либо при врожденном заболевании, либо при наличии патологии, которую пытались скрыть. Юлия Навальная подчеркивала, что «при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было».

В начале сентября стало известно, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменила решение СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели оппозиционера в колонии «Полярный волк». При этом подписавший постановление Варапаев пошел на повышение.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3 в поселке Харп ЯНАО. По информации ФСИН, политику стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но не смогли.

После этого тело Навального доставили в Салехард. Представители СК сообщили, что им нужно будет провести химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. При этом в доступе к телу родственникам и адвокатам отказали. Эти действия вызвали волну недовольства в обществе, после которой 24 февраля тело оппозиционера все-таки отдали матери.

Стали известны подробности смерти Навального
Стали известны подробности смерти Навального
29 сентября 2024, 23:15 1813
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
29 сентября 2024, 13:22 8403
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска третья мировая
29 сентября 2024, 20:31 5488
Иран идет к Западу. Такая вот диалектика
Иран идет к Западу. Такая вот диалектика главная тема
29 сентября 2024, 12:30 4518
Ультраправые берут власть в Австрии
Ультраправые берут власть в Австрии
29 сентября 2024, 21:45 1765
В Иране разбился вертолет с высшими чинами КСИР и хуситов
В Иране разбился вертолет с высшими чинами КСИР и хуситов
29 сентября 2024, 21:06 4811
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов!
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов! наш комментарий
29 сентября 2024, 19:50 3564
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
29 сентября 2024, 12:14 3572
Досталось и Йемену
Досталось и Йемену видео; обновлено 21:32
29 сентября 2024, 21:32 7569
Новое лицо «Хезболлы»
Новое лицо «Хезболлы» обновлено 23:26
29 сентября 2024, 23:26 12979
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России обновлено 20:28; видео
29 сентября 2024, 20:28 24560

ЭТО ВАЖНО

Стали известны подробности смерти Навального
Стали известны подробности смерти Навального
29 сентября 2024, 23:15 1813
Война, которую мир предпочитает не замечать
Война, которую мир предпочитает не замечать третья мировая
29 сентября 2024, 13:22 8403
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска
Плохие новости для Китая и России: Исиба зовет ядерные американские войска третья мировая
29 сентября 2024, 20:31 5488
Иран идет к Западу. Такая вот диалектика
Иран идет к Западу. Такая вот диалектика главная тема
29 сентября 2024, 12:30 4518
Ультраправые берут власть в Австрии
Ультраправые берут власть в Австрии
29 сентября 2024, 21:45 1765
В Иране разбился вертолет с высшими чинами КСИР и хуситов
В Иране разбился вертолет с высшими чинами КСИР и хуситов
29 сентября 2024, 21:06 4811
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов!
Как американцы лепят утки о Китае… За 1.6 миллиарда долларов! наш комментарий
29 сентября 2024, 19:50 3564
Если Трамп превратится в тыкву
Если Трамп превратится в тыкву наш комментарий
29 сентября 2024, 12:14 3572
Досталось и Йемену
Досталось и Йемену видео; обновлено 21:32
29 сентября 2024, 21:32 7569
Новое лицо «Хезболлы»
Новое лицо «Хезболлы» обновлено 23:26
29 сентября 2024, 23:26 12979
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России
Украина не смогла поразить ракетный арсенал России обновлено 20:28; видео
29 сентября 2024, 20:28 24560
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться