Конкуренту Макрона грозит 10 лет тюрьмы

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29 сентября 2024, 23:33 449

Судя по опросам, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен как никогда близка к победе в президентской гонке. Однако судебный процесс, который начнется в понедельник, может перечеркнуть ее политическое будущее, пишет Politico.

Ле Пен, ее партия «Национальное объединение» и еще 26 человек, включая действующих и бывших французских законодателей и евродепутатов, обвиняются в хищении средств Европейского парламента через «систему», которую прокуроры назвали «системой» предоставления контрактов на услуги парламентских помощников лицам, которые в основном занимались партийными операциями, а не делами Евросоюза, в нарушение правил ЕС. Предполагаемая схема имела место в период с 2004 по 2016 год.

Ставки для трехкратного кандидата в президенты огромны. Если ее признают виновной после двухмесячного судебного разбирательства, Ле Пен может грозить срок до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона евро.

Хотя тюремный срок такой продолжительности маловероятен, ей также грозит 5-летний запрет баллотироваться на государственные должности, что не позволит Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года. Она уже заявила, что планирует участвовать в этих выборах.

Недавний опрос показал, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, Ле Пен могла бы получить до 40% голосов в первом туре в зависимости от того, кто будет баллотироваться против нее. В последней президентской гонке Ле Пен набрала чуть более 23% и проиграла во втором туре, набрав 41 процент голосов.

В заявлении прокуроров говорится, что, по информации Европейского парламента, «Национальное объединение» тратило миллионы евро в год на парламентских помощников, большинство из которых занимали ключевые посты в партии.

«Юристы Европарламента считают, что в данном случае парламенту был нанесен как финансовый, так и репутационный ущерб», — говорится в заявлении пресс-службы парламента, поступившем в редакцию Politico.

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