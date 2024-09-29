Президент Польши предстанет перед судом

В фильме, в частности, рассказывается история о беженцах с Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши. Режиссер показала, как белорусская пропаганда заманивает мигрантов к границе для якобы легкого перехода в ЕС.

"Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре", - отметил Дуда.

По словам адвоката Петра Милика, первое заседание суда по этому делу состоится 24 октября 2025 года, когда Дуда больше не будет президентом Польши. При этом слушания будут проходить дистанционно: "Поэтому каждый из вас будет иметь возможность присоединиться к ним, сидя перед экраном своего собственного компьютера".

Сам Дуда заявлял, что "это не его заявление, а он его только цитировал".

"Решением по такому делу может быть назначено извинение или компенсация, если суд признает нарушение личных прав, указанных в Гражданском кодексе", - пояснил юрист и добавил, что это первое подобное дело в истории Польши против президента страны.