Пезешкиан грозит кулаком

«Убив генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу, Израиль еще раз продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы», - отметил Пезешкиан.

28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насраллы в результате атаки израильской авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен в пятницу в момент проведения совещания руководства «Хезболлы».

В субботу движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжить противостояние с Израилем.