Пезешкиан грозит кулаком
«Преступления» Израиля «не останутся без ответа», заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Убив генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу, Израиль еще раз продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы», - отметил Пезешкиан.
28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насраллы в результате атаки израильской авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен в пятницу в момент проведения совещания руководства «Хезболлы».
В субботу движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжить противостояние с Израилем.