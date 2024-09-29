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Новое лицо «Хезболлы»
Новость дня
Новое лицо «Хезболлы»

Пезешкиан грозит кулаком

00:32 1131

«Преступления» Израиля «не останутся без ответа», заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Убив генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу, Израиль еще раз продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы», - отметил Пезешкиан.

28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насраллы в результате атаки израильской авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен в пятницу в момент проведения совещания руководства «Хезболлы».

В субботу движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжить противостояние с Израилем.

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